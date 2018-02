OM : McCourt craint dégun sur le fair-play financier

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a appris jeudi, la commission en charge du fair-play financier au sein de l'UEFA s'intéresse aux comptes de l'Olympique de Marseille, même si pour l'instant il n'y a aucune menace sérieuse pour le club phocéen, à part une amende concernant les trois dernières années, mais pas d'un niveau ahurissant. Du côté des dirigeants de l'OM, on a rapidement répondu aux demandes du gendarmer financier du football européen, et c'est notamment Frank McCourt qui s'y est collé.

Le milliardaire américain a en effet rappelé quelques données à l'UEFA histoire de faire comprendre la manière dont il a décidé d'investir dans l'Olympique de Marseille. « Leur argument, entendu par l’UEFA, est qu’il n’y avait pas d’autres choix que d’investir massivement les premières années, vu l’état du club et de l’équipe avant l’arrivée du nouveau propriétaire (...) L’OM a dépensé 120 M€ depuis janvier 2017 pour l’achat de joueurs et la masse salariale a explosé. La saison prochaine, les investissements devraient continuer, et les pertes seront encore importantes. Mais le retour à l’équilibre sera une obligation à très moyen terme. Le club devra donc rapidement augmenter ses recettes, ce qui passe par le remplissage du Vélodrome, le trading de joueurs, le merchandising et la participation à la Ligue des champions, qui deviendra vitale en 2019-2020, sous peine de devoir céder ses meilleurs éléments », précise ce vendredi le quotidien L’Equipe. Autrement dit, si sportivement l'Olympique de Marseille tient la distance alors il n'y aura rien à craindre de l'UEFA. Les supporters phocéens peuvent dormir tranquille, la foudre ne va pas frapper.