OM ‍: McCourt coupe les vivres, Longoria en larmes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Coup de bluff ou pas, Pablo Longoria annonce à tout le monde que l'OM n'aura pas d'argent pour le mercato de janvier. Frank McCourt n'a pas mis la main à la poche pour aider au recrutement.

Ancien scout et recruteur avant d’être intronisé à la surprise générale président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a jamais caché que sa période favorite était le marché des transferts. Le dirigeant marseillais bouleverse à chaque fois son effectif, quitte à froisser les entraineurs qui se succèdent sans parvenir à comprendre le projet. Les résultats sont tout de même présents avec des places sur le podium chaque saison pour le moment, mais le but de ce remue-ménage était au départ d’établir une stratégie offensive pour renforcer la valeur marchande de l’effectif, et remplir les caisses. C’est exactement le contraire qui se passe, avec très peu de belles ventes au cours de l’ère Longoria, des achats couteux et peu rentables sportivement ou financièrement, et des contrats salés au niveau de la masse salariale.

L'aveu de Longoria fait très mal

Résultat, Frank McCourt a souvent eu le mercato de l’OM entre les mains, donnant même une grosse enveloppe au dirigeant espagnol pour faire des folies l’hiver dernier, avec notamment le plus gros transfert du club symbolisé par l’arrivée de Vitinha. En ce mois de janvier qui se profile, cela rigole beaucoup moins tant le propriétaire n’a pas ouverte les vannes. La preuve, selon L’Equipe, Pablo Longoria fait passer un message aux agents qui le contactent pour placer des joueurs. « Nous n’avons pas d’argent », explique l’ancien dirigeant de la Juventus ou de Valence.

Coup de bluff ou pas, c’est le mois de janvier qui tranchera, mais cela n’empêche pas Pablo Longoria de travailler sur deux axes. Des départs rémunérateurs pour pouvoir recruter, et des opérations en deux temps pour faire venir des joueurs. C’est le cas avec Saïd Benrahma, qui pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de qualification de l’OM en Ligue des Champions en fin de saison. Le clan de l’Algérien est persuadé que le coup est jouable, alors que West Ham utilise le joueur avec parcimonie, et que ce dernier veut rejoindre Marseille. Il faudra en tout cas être convaincant, et se risquer sur une option d’achat non négligeable, tout en prenant en compte son salaire copieux à la sauce Premier League. Sans l’argent de McCourt, le mercato s’annonce en tout cas délicat et beaucoup moins explosif qu’il y a un an.