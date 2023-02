OM : McCourt a vidé son sac dans le secret du vestiaire

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas fait le poids face au PSG dimanche soir lors du Classique. Distancés par les Franciliens au classement, les Phocéens vont devoir revoir leurs objectifs à la baisse.

Les fans de l'OM attendaient avec impatience la confrontation de leur équipe avec le PSG en Ligue 1 ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Les Phocéens avaient l'opportunité de revenir à deux petits points des Parisiens en cas de victoire. Mais rien ne s'est vraiment déroulé comme prévu pour les hommes d'Igor Tudor, sèchement battus par les champions de France sur le score de 3 buts à 0. Désormais, l'OM va devoir regarder vers le bas et sécuriser sa place sur le podium, car Monaco (3e) et Lens (4e) ne sont qu'à deux points des Phocéens. Ces dernières heures, c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Frank McCourt à son club et à son coach.

McCourt rappelle les objectifs à l'OM

𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐧𝐬 𝐦𝐞̀𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ l’Orange Vélod𝐫𝐨𝐦𝐞 🏟

📸 Notre coach 𝙄𝙜𝙤𝙧 𝙏𝙪𝙙𝙤𝙧 et la légende olympienne 𝙁𝙖𝙗𝙧𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙍𝙖𝙫𝙖𝙣𝙚𝙡𝙡𝙞, de retour hier à la maison 🔵⚪️ pic.twitter.com/YOMeEX6o7S — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2023

Selon les informations de RMC, le propriétaire phocéen a longtemps échangé, au moins jusqu’à 1h30 du matin, avec Igor Tudor. Il a fait de même avec certains joueurs et ce, un par un. Le but était de les motiver et les inciter à ne rien lâcher. L'OM a encore pas mal de choses à jouer, dont le podium mais surtout la Coupe de France. Pour la direction de l'Olympique de Marseille, il est d'ailleurs important de ne pas griller les étapes. L'objectif est d'abord se qualifier régulièrement en Ligue des champions puis de se rapprocher du niveau du PSG. Un discours pragmatique alors que certains joueurs phocéens commençaient à sérieusement croire en leurs chances de titre en fin de saison en Ligue 1. Mais la réalité a rattrapé le collectif marseillais, qui n'a pas été lâché par son public, qui poussera certainement encore pour voir son club renouer avec le succès mais surtout avec les titres.