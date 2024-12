OM ‍: Mbemba à Nantes, la solution miracle

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite à une première partie de saison très compliquée, le FC Nantes se prépare à vivre un mercato hivernal agité, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, avec notamment une première piste menant à Chancel Mbemba.

Si le FCN a plutôt bien fini l’année 2024 avec une qualification sans trembler pour les 16es de finale de la Coupe de France face à Drancy le week-end dernier (4-0), les Canaris vont tourner la page de cette première partie de saison avec plaisir. Il faut dire qu’après un début réussi, et même une place sur le podium après trois journées de L1, Nantes a dégringolé dans le bas du classement. Avec une seule victoire au compteur lors des 12 derniers matchs de L1, le club jaune et vert va effectivement passer la trêve de Noël à la 14e du championnat, avec un seul petit point d’avance sur la zone rouge… Autant dire que la situation de Nantes est inquiétante. Malgré tout, et grâce aux bons résultats des dernières semaines, Antoine Kombouaré a été maintenu à son poste d’entraîneur, pourtant menacé par Sergio Conceicao puis Habib Beye la semaine passée. Mais c’est bien avec le Kanak que le FCN va repartir en 2025, avec le mercato d’hiver comme principal levier pour relancer l’équipe.

Nantes veut recruter 4 joueurs

En quête d’au moins « trois joueurs, un par ligne » pour mettre une « concurrence forte », Kombouaré attend beaucoup de ce mois de janvier. Si la famille Kita espère recruter un milieu défensif, deux joueurs offensifs, dont un ailier droit, le poste de défenseur central est aussi à renforcer. En charnière centrale, Nantes ne dispose que de trois joueurs capables avec Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Nathan Zézé. Ce qui reste faible, surtout que Kombouaré aligne parfois un système à trois centraux. C’est donc pour compenser ce manque que le FCN souhaite faire venir un défenseur central d’expérience pour rassurer une dernière ligne souvent prise à défaut… Et d’’après les informations de Ouest France, Nantes s’intéresse à Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba pisté par le FCN

Cadre de l’OM la saison passée, l'international congolais est complètement blacklisté par Roberto De Zerbi. En fin de contrat à l’issue de la saison, le joueur de 30 ans pourrait partir plus ou moins libre de Marseille. Reste à savoir si le banni olympien aura envie de relever le défi nantais, avec un salaire qui sera forcément moindre que celui qu’il touche actuellement à Marseille (plus de 300 000 euros par mois). En tout cas, le FCN fera son possible pour l’attirer. Libéré des sanctions de la DNCG et à l’écoute d’offres pour Lafont, Centonze, Mollet, Gbamin, Ganago ou Mohamed pour récupérer de l’argent frais, le club nantais n'hésitera pas à aligner de beaux chèques, sachant que son avenir en L1 dépendra aussi de ce recrutement hivernal.