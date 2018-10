OM : Mbappé à Marseille, voilà une idée géniale pour l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

D'abord sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour une raison que tout le monde connaît, Kylian Mbappé a été le bourreau de l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome, l'attaquant champion du monde du PSG ouvrant rapidement le score. Même si Kylian Mbappé est populaire en France et donc à Marseille, cela lui a valu quelques insultes de gala. Mais il n'empêche, si le joueur originaire de Bondy était sous le maillot de l'OM, alors la face du classico et peut-être de la Ligue 1 serait changé comme l'explique Daniel Van Buyten.

Dans France-Football, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille avoue que Kylian Mbappé a un poids suffisamment énorme pour inverser à lui seul les forces en présence. « On contrôle, mais on peine à être dangereux, c’est un peu toujours le même refrain pour les adversaires de Paris. C’est difficile de faire les deux. Et surtout on paye ses efforts après l’heure de jeu comme les adversaires du Bayern, où je jouais, finissaient aussi par le payer. Avec un Kylian Mbappé sous le maillot marseillais, je suis prêt à parier que le résultat aurait été inverse car il existait aussi des espaces dans le dos des Parisiens. L’OM n’avait pas une telle arme en magasin. Car, sans manquer de respect à Germain ou Mitroglou, ce n’est pas la même classe. », constate Daniel Van Buyten. Allez Frank, un petit chèque de 180ME au prochain mercato et on n'en parle plus...