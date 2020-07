OM : Maxime Lopez vendu 8ME, accord imminent ?

Dans : OM.

En stage avec l'OM en Allemagne, Maxime Lopez ne fera pas de vieux os dans le groupe d'André Villas-Boas.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez n’est plus une priorité pour le club phocéen. Longtemps présenté comme la valeur montante de l’OM, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas totalement répondu à toutes les attentes. Alors, le départ de celui qui est un pur produit du centre de formation de Marseille se profile de jour en jour. Et même s’il est actuellement en Allemagne avec André Villas-Boas et ses coéquipiers, il se pourrait bien que Maxime Lopez ne fasse pas de vieux os à l’OM. En effet, Le Phocéen affirme que les dirigeants de Séville font le forcing afin de s’attacher le milieu marseillais et pourraient rapidement avoir gain de cause.

Journaliste au sein du média spécialisé, Romain Canuti sent une fin imminente dans ce dossier. « Je pense que la situation va se décanter pour Maxime Lopez. Beaucoup de clubs espagnols sont sur lui (...) Pour Séville, c'est quasi fait, donc le transfert de Lopez à Séville pourrait s'accélérer rapidement. Les discussions vont démarrer », explique le journaliste. Pour aboutir à un transfert de Maxime Lopez, le club andalou aurait mis 8ME sur la table, ce qui doit évidemment être mis en perspective avec le fait qu’il ne reste qu’un an de contrat avec l’OM pour le joueur de 22 ans.