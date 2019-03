OM : Maxime Lopez s’enflamme totalement pour ce « monstre »

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a du mieux à l’Olympique de Marseille, et cela part aussi d’une certaine stabilité en défense centrale.

Un secteur de jeu où Rudi Garcia a beaucoup cherché sa charnière, faisant au départ confiance aux expérimentés Rami et Rolando, puis Luiz Gustavo. La donne s’est clairement inversée depuis la crise, et ce sont désormais Caleta-Car et Kamara qui enchainent les rencontres, avec une certaine réussite. Pas étonnant pour Maxime Lopez, totalement convaincu par les qualités du défenseur international espoir français, qui a su se faire sa place tout en sortant du centre de formation de l’OM, ce qui n’est jamais évident.

« Je ne veux pas abuser sur les termes mais c'est un monstre. Pour jouer à Marseille, il faut du caractère et de la personnalité. Il en a. Sa sérénité est impressionnante. J'adore les défenseurs comme ça qui relancent court, qui prennent des risques. À son âge, c'est impressionnant. Techniquement, il est à l'aise, il le sait. Il faudra qu'il bosse encore mais il n'a que dix-neuf ans. J'ai vécu ces périodes où on est sur le banc. C'est normal que je lui dise de ne pas lâcher. On a eu notre chance, on l'a saisie », a souligné Maxime Lopez dans les colonnes de L’Equipe. Une solidarité entre minots, pour deux joueurs qui font clairement la fierté des supporters. Et ils en ont bien besoin en cette saison difficile.