OM : Maxime Lopez doit viser le Barça au mercato

Titulaire en puissance depuis le début de l’année 2019, Maxime Lopez n’est pas étranger au renouveau de l’Olympique de Marseille. Qu’il soit associé à Luiz Gustavo, Kevin Strootman ou Morgan Sanson, le minot de 19 ans s’impose comme le leader technique de l’équipe, encore plus en l’absence de Dimitri Payet. Un nouveau statut qui n’étonne pas Laurent Paganelli. L’homme de terrain de Canal Plus est un fervent supporter de Maxime Lopez depuis de nombreuses années, et confié dans les colonnes de La Provence toute l’admiration qu’il avait pour lui. En lui donnant un petit conseil sur son avenir…

« Son évolution est exceptionnelle. Je n’ai jamais douté de ses capacités techniques. J’ai toujours trouvé qu’il bonifiait le collectif avec son jeu en une touche. Il voit tout, et vite... Le voir devenir le maître à jouer de l’OM dans une période compliquée souligne sa qualité. Il a pris une autre dimension cette saison. Avant, il allait au ballon ; aujourd’hui, les mecs lui donnent. Il trouve toujours des solutions et connaît très peu de déchet. Max, je l’appelle l’esturgeon, il file des caviars à tout le monde. Je lui ai dit : si tu dois partir, va au Barça, pas à Séville ! Il joue dans les intervalles comme Iniesta. Il est dans la construction, il alimente, aime toucher le ballon. Il est à la recherche du geste parfait et il choisit toujours l’option collective. J’ai du mal à trouver du négatif chez lui, même si je lui ai dit que j’aimerais le voir plus souvent aux abords de la surface. Il joue vers l’avant, mais il se trouve trop rarement dans les 18 mètres alors que je suis sûr qu’il marquerait davantage si c’était le cas. Il représente le football moderne. Si j’étais un ballon, j’aimerais me faire caresser par Max » a-t-il expliqué. Un bel hommage pour celui qui devrait à nouveau être titulaire à Rennes, dimanche prochain. Et ce malgré les retours de Kevin Strootman et de Luiz Gustavo…