OM : Maxime Lopez chipé à la France par l'Algérie ?

Dans : OM.

Remplaçant avec l’Olympique de Marseille ces dernières semaines au profit du duo Rongier-Sanson, Maxime Lopez reste néanmoins un joueur important de l’effectif d’André Villas-Boas.

Le milieu de terrain de 22 ans est également un élément dont la situation est scrutée de près par la Fédération française de football. Et pour cause, le Marseillais a déjà évolué avec l’Equipe de France espoirs, mais pourrait dans les prochaines semaines recevoir une convocation de la part de l’Algérie en raison de ses origines. Une situation à surveiller d’autant plus près que le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a indiqué qu’il supervisait les prestations du milieu de terrain marseillais, également utilisé dans un rôle d’ailier droit par André Villas-Boas cette saison.

« Je n’ai jamais parlé avec lui, mais on a songé à tous ceux qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale. C’est le cas pour lui. Bien sûr que je le supervise, je le suis. Je ne sais pas ce qu’il voudra pour son avenir. On va continuer à le suivre, à réfléchir et peut-être qu’un jour, on passera le cap de juste songer » a indiqué le boss de l’Algérie, pas insensible au charme d’un Maxime Lopez au style de jeu très atypique et qui peut évidemment plaire au champion d’Afrique en titre. Reste à voir quelle sera la position du joueur né à Marseille, ce dernier semblant très loin de taper à la porte de l’Equipe de France de Didier Deschamps…