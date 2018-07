OM : Max Meyer fixe une condition à 4,5ME pour signer à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, Bild affirmait que l’Olympique de Marseille était en pole position pour s’attacher les services de Max Meyer au mercato. Milieu relayeur au profil très complet, l’international allemand fait l’unanimité en interne dans la cité phocéenne. Mais ce dossier n’est pas simple, malgré le fait que le joueur de 22 ans soit libre de tout contrat. En effet, les exigences financières du joueur auraient déjà refroidi plusieurs courtisans… dont Arsenal.

Sky Sports affirme qu’Unai Emery souhaitait recruter Max Meyer à Londres. Mais les Gunners ont lâché l’affaire puisque c’est un salaire de 4,5 ME par an qui était réclamé par les représentants du joueur. « Cinq clubs dont l’OM seraient néanmoins toujours dans la course pour signer le milieu de terrain allemand » selon le média britannique. Reste désormais à voir si l’OM s’alignera sur les demandes du joueur. Si oui, alors Max Meyer deviendrait l’un des trois joueurs les mieux payés de l’effectif de Rudi Garcia, grosso modo à la même hauteur que Luiz Gustavo et Dimitri Payet.