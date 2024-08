OM ‍: Maupay le plan A de Longoria ‍?

L'OM a récemment dû faire face à un énorme coup dur avec la blessure grave de Faris Moumbagna face au Stade Brestois. Les Phocéens espèrent pouvoir remplacer numériquement le Camerounais lors de cette fin de mercato estival.

Roberto De Zerbi a de quoi se montrer fier de ses troupes après leur prestation à Brest samedi dernier en Ligue 1. Malgré tout, un énorme bémol est à souligner : la blessure de Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera donc éloigné des pelouses pendant de longs mois. L'OM ne veut pas se laisser abattre et compte bien le remplacer au mercato. Pour cela, le board phocéen a déjà coché le nom de trois profils si l'on en croit les informations de L'Equipe ce lundi soir.

