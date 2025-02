OM ‍: Greenwood, une clause piégée dans son contrat

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Attaquant vedette de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood suscite de nombreuses rumeurs dont la plus folle est celle d'un transfert au PSG. En attendant, Pablo Longoria doit faire face à la réalité du contrat signé avec Manchester United.

En acceptant de laisser partir Mason Greenwood à l'OM, sachant que les supporters mancuniens ne voulaient plus entendre parler du joueur anglais suite à l'affaire que l'on connaît, les dirigeants des Red Devils ont toutefois blindé le contrat. En effet, Manchester United a prévu d'inclure une clause qui permettra au club anglais de toucher 50% sur les bénéfices en cas de transfert de l'attaquant. Alors que ces derniers jours, on évoquait une opération possible l'été prochain autour de 75 millions d'euros, cela pourrait donc permettre à United de prendre un chèque supérieur à 18 millions d'euros. Cependant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont probablement pas le souhait de vendre Mason Greenwood au moment où l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions. Sauf que Manchester United a prévu ce cas de figure.

Selon différents médias anglais, et notamment TalkSport, dans l'accord trouvé l'été dernier entre Manchester United et Mason Greenwood, il est prévu que le pourcentage reversé aux Red Devils va augmenter l'année suivante. Ainsi, si l'OM attend un an de plus pour transférer Mason Greenwood, alors de 50% on passera à 60% de versement, ce qui doit évidemment inciter les dirigeants phocéens à la réflexion concernant le timing d'une vente de celui qui cette saison a déjà marqué 15 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

Entre vendre Greenwood l'été prochain pour en tirer le maximum d'argent, ou bien patienter une saison de plus en espérant que la valeur du joueur anglais augmente encore et efface en partie ce qu'il faudra donner en plus à Manchester United, l'Olympique de Marseille doit choisir. Mais il serait relativement incompréhensible que Pablo Longoria laisse partir celui qui contribue largement au rendement actuel de l'équipe de Roberto De Zerbi. Surtout si c'est pour le PSG....