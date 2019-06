OM : Vendu par l'OL 10ME, Marseille se voit réclamer 40ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OL.

Transféré l'été dernier de l'Olympique Lyonnais à Mayence pour 10ME, Jean-Philippe Mateta a réalisé une excellente saison sous le maillot du club de Bundesliga, au point que de nombreux clubs se penchent désormais sur le cas de l'attaquant de 21 ans. Mais à trois ans de la fin de son contrat avec Mayence, Jean-Philippe Mateta ne sera pas facile à s'offrir, même si les prix grimpent déjà. Selon L'Equipe, les dirigeants allemands ont pour l'instant refusé toutes les offres déjà parvenues d'Angleterre et d'autres pays d'Europe. Et parmi ces pays, il y a la France où l'Olympique de Marseille, mais également l'AS Monaco, auraient l'oeil sur l'ancien joueur de l'OL.

Cependant, si l'OM veut s'offrir celui qui a marqué 14 buts pour sa première saison dans le Championnat d'Allemagne, il faudra aller au-delà des 25ME actuellement refusés par Mayence. A priori, du côté des dirigeants du club de Bundesliga, on veut capitaliser sur Jean-Philippe Mateta, et il faudra une offre autour de 40ME pour que son départ puisse être envisagé lors de ce mercato estival 2019. Afin de boucler son attaquant pour une plus longue durée, Mayence tente même de le prolonger avec une belle hausse de salaire. De quoi forcément inciter l'Olympique de Marseille à la prudence dans un dossier qui semble bien compliqué.