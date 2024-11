OM ‍: Mason Greenwood dopé par Vinicius Jr

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

En forme en début de saison mais un peu plus en retrait depuis quelques rencontres, Mason Greenwood a été recadré par son entraîneur après le Classique. Ce dernier lui a concocté une méthode spéciale pour l’aider à se relancer.

Mason Greenwood a enchanté les supporters de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 depuis le début de la saison avec six réalisations, l’ailier anglais est pourtant dans le dur ces derniers temps. Son dernier match en date, lors du Classique lourdement perdu face au Paris Saint-Germain, a d’ailleurs laissé des traces puisqu’il a été remplacé dès la mi-temps par son entraîneur Roberto De Zerbi. Un changement qui n’est pas le fruit du hasard puisque l’ancien de Manchester United a été recadré par le coach italien cette semaine. Selon les informations de l’Equipe, l’ancien manager du Shakhtar Donetsk et de Brighton a insisté avec Greenwood ces derniers jours et l’a incité à se montrer moins individualiste et à effectuer plus de travail défensivement. Ce n’est pas tout, puisque De Zerbi a utilisé une méthode osée pour tenter de relancer le joueur de 23 ans.

De Zerbi utilise Vinicius pour aider Greenwood à l’OM

❗️De Zerbi a montré à Greenwood des montages des matches de Vinicius Jr, pour souligner l'implication défensive d'une grande star.



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/kKbd36WMMx — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 3, 2024

Comme l’annonce le quotidien sportif, Roberto De Zerbi a montré des vidéos de Vinicius Jr, l’attaquant brésilien du Real Madrid, tout au long de la semaine pour permettre à Greenwood de s’inspirer de ses performances et de retrouver confiance. Malgré le fait qu’il ait été décisif depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024/2025, l’international anglais (1 sélection avec les Three Lions en 2020) n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise au cours de ses six dernières sorties dans l’élite, c’était lors de la large victoire phocéenne à Montpellier le 20 octobre dernier.

En déplacement ce dimanche à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, l’OM espère se relancer après la claque reçue contre Paris. RDZ espère que les méthodes employées avec Mason Greenwood vont porter leurs fruits dès ce dimanche soir. L’enjeu est par ailleurs important pour Marseille qui reprendra la deuxième place à Monaco en cas de succès en Loire-Atlantique.