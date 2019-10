OM : Marseille va rouler sur la L1, il a zéro doute

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg en clôture de la dixième journée. Après quatre matchs sans victoire en L1, les hommes d’André Villas-Boas n’auront pas le droit à l’erreur. Ces dernières semaines, le coach portugais a massivement été handicapé par les absences de Payet, Kamara, Thauvin ou encore Alvaro. Mais pour l’entraîneur alsacien Thierry Laurey, il ne fait absolument aucun doute que dès que les retours vont s’enchaîner, l’Olympique de Marseille va enchaîner les victoires et remonter sans mal dans ce championnat de Ligue 1.

« Il y a suffisamment de qualité dans l'effectif de l'OM pour surmonter leurs éventuelles difficultés. Ils ont largement les joueurs pour terminer dans les cinq premiers. Quand la machine se remettra en route, ils vont remonter facilement. On n'a pas le rendement voulu à l'extérieur. À Marseille, il faudra faire plus que ce que l'on a fait jusqu'à présent. On a envie de nous rattraper. On a bon espoir de retrouver les sensations que l'on a pu avoir la saison dernière en déplacement » a indiqué le coach de Strasbourg. Pour rappel, Marseille devra encore faire avec plusieurs absences ce dimanche, mais AVB enregistrera le précieux retour de Boubacar Kamara en défense centrale.