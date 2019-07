OM : Marseille tient tête au PSG pour une révélation de la CAN

Dans : OM, PSG, Mercato.

Annoncé tout proche, l'attaquant Dario Benedetto ne sera probablement pas la seule recrue offensive à l’Olympique de Marseille.

Après les départs de Lucas Ocampos au FC Séville et de Clinton Njie, transféré au Dynamo Moscou jeudi, le club phocéen aura besoin d’un ou plusieurs milieux offensifs supplémentaires. D’autant que l’avenir de Florian Thauvin reste incertain. Il faut donc s’attendre à voir l’OM étudier des pistes d’ailiers, comme celle menant à Samuel Owusu (23 ans) ? D’après le site GHANAsoccernet.com, Marseille s’intéresserait au milieu du FK Cukaricki en Serbie.

L’entraîneur André Villas-Boas apprécierait son profil, mais pas autant que son homologue du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, décrit comme un grand admirateur du joueur. Les deux pensionnaires de Ligue 1 auraient supervisé le Ghanéen pendant la CAN 2019, et les rapports seraient positifs. Une rumeur à prendre avec grande précaution bien sûr. On voit mal un joueur quitter le championnat serbe pour atterrir au PSG, un club dont les agents aiment se servir pour faire parler de leurs clients. De plus, Samuel Owusu était annoncé dans le viseur du promu Metz il y a encore quelques semaines…