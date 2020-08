OM : Marseille teste des bannis du Sud au mercato

Dans : OM.

Souvent critiqué pour ses choix en période de mercato, Andoni Zubizarreta a toutefois réalisé un gros travail au centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Avec le très réputé Nasser Larguet, le centre de formation marseillais est désormais lancé sur de bons rails. Le club phocéen espère récolter les fruits de cette politique dans quelques années. En attendant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille continuent de prospecter afin de renforcer leur équipe réserve avec des joueurs de l’extérieur recrutés en post-formation. Dans cette optique, Marseille a des yeux en région parisienne, où les talents se comptent par centaines. Mais en toute logique, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud ne veut également rater aucun talent dans son bassin de population, et plus globalement dans le sud de la France.

Dans cette optique, deux jeunes recalés par l’AC Ajaccio et l’OGC Nice ont été mis à l’essai par l’Olympique de Marseille, selon l’insider @Treize013. « Non conservé par l’OGC Nice, Thierno Millimono (2002), est actuellement en test à l'Olympique de Marseille. Non conservé par l’AC Ajaccio, Tony Algrin (2002) sera en test à l’Olympique de Marseille à partir de ce lundi » a fait savoir l’informateur, toujours très bien renseigné sur ce qui se passe au centre de formation de l’Olympique de Marseille, et qui avait notamment révélé le cas Kostas Mitroglou avant le week-end. Reste maintenant à voir si ces jeunes joueurs mis à l’essai par l’OM auront les faveurs des entraîneurs olympiens dans les mois à venir. En ce qui concerne le groupe professionnel, André Villas-Boas continue de faire la part belle au centre de formation du club puisque pour le match amical face à Nîmes ce dimanche, sept joueurs formés au club ont été retenus.