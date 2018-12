OM : Marseille s’est pris pour un grand d’Europe pense Ménès

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Finaliste de l’Europa League avec un jeu séduisant la saison dernière, l’Olympique de Marseille est devenu méconnaissable.

Même au Vélodrome, où ils imposaient une énorme intensité à leurs adversaires, les Marseillais ne font plus peur à personne. Alors à qui la faute ? Si l’on pose la question à Rudi Garcia, l’entraîneur olympien accusera sûrement ses joueurs, comme il l’a fait après la défaite à Nantes (3-2) mercredi. De son côté, Pierre Ménès pense que le club phocéen s’est vu trop beau en fin de saison dernière.

« Je pense que le principal problème est une faute d’analyse des dirigeants, du club et de leur entraîneur qui n’ont peut-être pas vu que cette équipe l’année dernière était en surrégime, portée par l’euphorie d’une finale en Europa League et que ce groupe avait besoin d’être renforcé et régénéré », a estimé le consultant dans son podcast publié sur Twitter.

L’OM plombé par son mercato

« Régénéré il ne l’a pas été, renforcé il ne l’a pas été. Pourtant Marseille a dépensé 65 millions mais on s’aperçoit depuis deux matchs qu’il n’y a pas de recrue ou quasiment pas à part Strootman qui a joué à Nantes. Mais Caleta-Car recruté 25 millions ne joue jamais, Radonjic recruté 12 millions joue encore moins et Strootman est une énorme déception », a commenté Pierre Ménès, que personne ne pourra contredire après le début d'exercice de l'OM.