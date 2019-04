OM : Marseille réveille les morts, La Provence enrage

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Si les supporters de l'Olympique de Marseille avaient retrouvé le moral compte tenu de la belle série entamée par leur club préféré depuis février, le retour sur terre est brutal puisqu'en moins d'une semaine l'OM a tout perdu dans sa quête d'une place sur le podium. Et la défaite de vendredi soir face à une formation bordelaise, devenu la terreur de Marseille à domicile, a fait remonter tout le monde dans les tours. C'est le cas du côté de La Provence, où l'on pensait clairement que l'Olympique de Marseille était capable de revenir sur Lyon et Lille.

Mais ce samedi, le quotidien régional a la gueule de bois et l'affiche clairement. « La Ligue des champions ? Bye bye depuis le week-end dernier. Mais la Ligue Europa s’éloigne aussi (...) C’est vrai, l’OM a le don de réveiller les zombies. Rien de comparable entre les Girondins d’hier et ceux du huis clos, et ça, c’est bien la preuve que ces confrontations-là motivent beaucoup plus les Girondins que les Olympiens (...) Et la saison ? Ce sera la question principale des deux prochains matches. La faillite quasi générale, la baisse de régime de Kamara, le manque d’allant des cadres, la mauvaise humeur, la nervosité, tout cela ne laisse rien augurer de bon... », écrit La Provence, qui commence même à douter d'une qualification pour l'Europa League. C'est dire si le moral est bas.