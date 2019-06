OM : Marseille renforcé grâce à l’UEFA, un ex-président y croit

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà sous pression en ce début de mercato, l’Olympique de Marseille n’avait pas besoin de l’intervention de l’UEFA.

Pour non-respect des règles du fair-play financier, le club phocéen a écopé de plusieurs sanctions contraignantes. Parmi elles, l’OM s’est engagé à effacer son énorme déficit dans les années à venir. Autant dire que la direction devra se serrer la ceinture pendant le marché des transferts, ce qui limitera les possibilités de recrutement. Rien de très encourageant pour les Marseillais, sauf peut-être pour l’ancien président Christophe Bouchet, lequel estime que ce contexte peut devenir une source de motivation

« Des éléments de coercition et d'encadrement ont parfois des vertus positives. C'est comme quand on réduit une équipe à 10, ça a des fois des vertus insoupçonnées, a comparé l’ancien dirigeant contacté par Le Phocéen. Il ne faut pas en tirer de généralités, il ne faut pas être béat. (...) Il faut espérer que ça pique un peu le derrière de chacun. Parfois, ça se joue à rien. Peut-être que le léger surplus d'envie, de revanche et de gagne, multiplié par 10, 11 ou 12 joueurs, ça peut représenter quelque chose. (...) Des fois, la contrainte permet de renforcer l'intelligence. » Un défi de taille pour l'OM.