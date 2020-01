OM : Marseille relance la course au titre en L1, le PSG peut trembler

Dans : OM.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération en Ligue 1 en venant difficilement à bout du Stade Rennais grâce à un but de Strootman (1-0).

Les supporters du club phocéen ne retiendront que la victoire et les trois points. Malmené pendant tout le match ou presque sur la pelouse du Roazhon Park, l’OM a finalement arraché un précieux succès contre Rennes, son principal poursuivant dans la course à la deuxième place. Tout cela grâce au coaching gagnant d’André Villas-Boas. Posé sur le banc des remplaçants, au profit de Kamara dans l’entrejeu, Strootman est entré en jeu à la 82e minute à la place de Rongier. Deux minutes plus tard, l'international néerlandais envoyait le ballon au fond des filets d’une reprise dans la lucarne opposée après un poteau de Payet (84e).

L'OM relance la course au titre en L1

Avec cette huitième victoire en neuf journées, Marseille creuse un énorme écart sur ses concurrents, avec huit points d’avance sur le SRFC et dix sur Lille, deux clubs qui ont un match en moins. Mais en attendant la suite de cette 20e journée de L1, l’OM revient aussi à quatre unités du Paris Saint-Germain. De quoi relancer la course au titre ? Florian Gazan en rêve. « L’OM est là, bonne nouvelle pour la Ligue 1 ! Et pour le PSG qui ne va pas pouvoir pour le moment se permettre de se relâcher vu l’écart au classement », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui estime donc que les performances de l’OM en championnat vont permettre au PSG de rester sous pression jusqu'au retour de la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas le principal objectif de Marseille, mais dans tous les cas, la formation olympienne est bien partie pour retrouver cette si chère C1.