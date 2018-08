OM : Marseille prêt à tenter le pari Shinji Kagawa ?

Dans : OM, Mercato, Liga.

Lié jusqu'en juin 2020 avec le Borussia Dortmund, Shinji Kagawa serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille qui a désormais moins d'une semaine pour faire affaire avec le club allemand si tel est réellement le souhait de l'équipe de Rudi Garcia. Le quotidien espagnol El Desmarque affirme que c'est en se renseignant sur le profil de l'international japonais que les dirigeants du FC Séville auraient appris que leurs homologues de l'OM étaient également sur le coup.

Agé de 29 ans, le compatriote d'Hiroki Sakai a probablement entendu tout le bien que pensait ce dernier de l'Olympique de Marseille et cela peut éventuellement aider le club phocéen dans son recrutement. Passé par Dortmund et Manchester United, Shinji Kagawa est revenu au BVB en 2014 pour 8ME. Actuellement, la valeur du milieu offensif japonais est estimée à 13ME, un prix qui n'est pas rédhibitoire pour Marseille, et cela même si du côté de l'OM on ne semblait plus vraiment vouloir recruter dans ce secteur d'ici la fin du marché des transferts.