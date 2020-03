OM : Marseille prêt à opter pour un mercato 100 % français ?

Dans : OM.

En grande difficulté financièrement, l’OM devra se montrer malin et inspiré lors du prochain mercato estival afin de se renforcer à moindre coût.

Concrètement, les dirigeants olympiens devront réaliser un mercato similaire à celui de l’été dernier, durant lequel ils sont parvenus à se renforcer efficacement en recrutant Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto et Valentin Rongier pour un total inférieur à 40 ME. Mais cette fois, alors que la ceinture pourrait être encore plus serrée, il y a de grandes chances qu’Andoni Zubizarreta privilégie le championnat de France pour faire ses achats. C’est tout du moins ce que lui suggère Le Phocéen, pour qui un mercato made in Ligue 1 présente de gros avantages en cette période de crise économique pour l’Olympique de Marseille…

Le média estime que le dossier Valentin Rongier est un modèle à suivre pour l’OM, qui peut s’appuyer sur une attractivité très importante auprès des joueurs de Ligue 1. « Les joueurs de Ligue 1 sont conscients, bien plus que les autres, de l'impact que peut avoir ce club sur une carrière » estime le média, pour qui la liste des joueurs OM-compatibles est immense au sein des clubs les plus modestes du championnat de France : Mbaye Niang, Boulaye Dia, Wylan Cyprien, Florent Mollet, Baptiste Santamaria, Habib Maïga, Moses Simon, Mounir Couiar ou encore Denis Bouanga sont autant de joueurs qui pourraient susciter l’intérêt de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato selon le média. Reste à voir si financièrement, le club phocéen aura les reins suffisamment solides pour recruter les meilleurs joueurs des clubs plus modestes de Ligue 1. Au vu de la crise sanitaire qui n’a rien arrangé aux comptes de l’OM, ce n’est même pas certain.