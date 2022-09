OM : Payet, premier couac pour Tudor à Tottenham

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent dans le groupe de l’OM pour défier Tottenham ce mercredi soir, Dimitri Payet ne devrait pas être titulaire.

Gêné au mollet, le capitaine de l’Olympique de Marseille a regardé depuis son canapé la victoire de son équipe face à l’AJ Auxerre, samedi après-midi lors de la sixième journée de Ligue 1. De retour dans le groupe pour le déplacement périlleux à Tottenham en Ligue des Champions, Dimitri Payet a peu de chances d’être titulaire selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national dévoile ce mercredi que le staff d’Igor Tudor ne devrait pas prendre le moindre risque avec le physique du Réunionnais, lequel a de grandes chances de débuter le choc de la 1ère journée de Ligue des Champions sur le banc. Un coup dur pour l’OM, quand on sait que l’autre atout offensif majeur de l’équipe, à savoir Alexis Sanchez, est lui suspendu en raison d’un carton rouge reçu avec l’Inter Milan la saison dernière.

Payet trop juste pour débuter

« Si je suis là, c’est que je suis à 100 % » expliquait pourtant Dimitri Payet, présent mardi soir en veille de match au côté d’Igor Tudor en conférence de presse. Malgré son retour dans le groupe, Dimitri Payet va donc être économisé par son entraîneur alors que dès samedi soir, l’OM enchaîne avec un deuxième match corsé, la réception de Lille au Vélodrome. Afin de combler l’absence d’Alexis Sanchez et la mise sur le banc de Dimitri Payet à Londres ce mercredi, Igor Tudor devrait reconduire Mattéo Guendouzi en meneur de jeu. L’international tricolore va épauler Gerson, auteur d’un bon match à Auxerre samedi soir. Enfin, c’est Luis Suarez qui va occuper la pointe de l’attaque marseillaise, Bamba Dieng et Cédric Bakambu n’ayant pas été inscrits sur la liste de joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. Malgré les absences de Sanchez et de Payet dans le onze, Harit et Ünder ne devraient donc pas en profiter, Igor Tudor ayant le souci de bâtir une équipe solide avant tout à Londres.

Le onze probable de l'OM à Tottenham : Lopez - Mbemba, Bailly, Kolasinac - Clauss, Veretout, Rongier (cap), Nuno Tavares - Guendouzi, Gerson, Luis Suarez.