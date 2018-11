OM : Marseille prêt à marquer l'histoire contre Limassol ?

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Déjà éliminé de l'Europa League, l'Olympique de Marseille peut s'attendre à marquer son histoire... dans le mauvais sens du terme face à Limassol.

Après sa finale européenne de la saison passée, le club phocéen s'attendait à surfer sur sa bonne vague pour faire fructifier ses recettes de billetterie, et notamment en Europa League. Mais après un départ catastrophique, avec un nul et trois défaites lors des quatre premières journées de C3, l'OM est d'ores et déjà éliminé, sachant que Francfort et la Lazio ont validé leurs billets pour la phase finale. Les deux derniers matchs de la formation provençale dans cette compétition continentale, en Allemagne le 29 novembre prochain et face à l'Apollon en décembre, compteront donc pour du beurre.

Autant dire que la dernière rencontre au Vélodrome contre un club venu de Chypre, le jeudi 13 décembre, et qui plus est à 18h55, à un horaire inadapté aux travailleurs, pourrait faire chou blanc... Selon La Provence, la billetterie pour OM-Limassol s'ouvrira ce vendredi, et le pire est à craindre pour les dirigeants marseillais. Pour cela, les supporters marseillais devront notamment faire moins bien que lors de la partie face à Konyaspor de l'an passé, qui avait affiché une affluence de 8 649 spectateurs, soit la pire depuis le début du siècle... Ce qui ne serait pas un beau cadeau de Nöel pour l'OM...