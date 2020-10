OM : Marseille prêt à claquer 20 ME sur Simakan ?

Dans : OM.

Le calme avant la tempête ? Les dernières heures du mercato pourraient être plus mouvementées que prévue à l’OM…

Et pour cause, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont reçu une proposition inattendue de la part de West Ham pour Duje Caleta-Car, en fin de semaine. Insuffisante, l’offre à 22 ME de la part des Hammers n’a pas été acceptée par l’Olympique de Marseille, qui ne fermait toutefois pas la porte à un départ du Croate en cas de proposition avoisinant les 30 ME. Dans l’entourage du joueur, on reste cependant focus sur Marseille et sur la perspective de jouer la Ligue des Champions en Provence dans les prochaines semaines. Cela étant, les surprises sont nombreuses en cette fin de mercato, raison pour laquelle Pablo Longoria et André Villas-Boas anticipent un potentiel départ de Duje Caleta-Car.

Et selon les informations de L’Equipe et de Téléfoot, ce n’est pas William Saliba (Arsenal) qui fait office de priorité en cas de départ du vice-champion du monde croate. La direction marseillaise a plutôt les yeux rivés sur la Ligue 1 avec un certain Mohamed Simakan dans le viseur. Auteur d’une saison extrêmement prometteuse à Strasbourg en 2019-2020, le natif de Marseille est courtisé par de nombreux cadors européens, de Rennes à Lyon en passant par l’Atalanta Bergame ou encore le FC Valence. Néanmoins, le Racing Club de Strasbourg, qui valorise son meilleur joueur à hauteur de 20 ME, n’a pas encore reçu la moindre proposition officielle depuis le début du mercato. Cela pourrait changer avec une offensive de la part de l’Olympique de Marseille d’ici à lundi soir, si jamais Duje Caleta-Car venait à trouver un point de chute. Mais dans l’esprit d’André Villas-Boas, la priorité reste bien évidemment de conserver le Croate, lequel est passé de flop à 19 ME sous Rudi Garcia à un joueur considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 depuis la venue d’AVB…