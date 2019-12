OM : Marseille prend une décision forte au mercato

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde le mercato hivernal avec sérénité. Contrairement à plusieurs cadors du championnat, le club phocéen n’est pas dans l’obligation de recruter.

C’est même tout l’inverse que souhaite André Villas-Boas puisque le Portugais a d’ores et déjà répété à plusieurs reprises que sa volonté était de conserver le groupe actuel jusqu’à la fin de la saison, sans y apporter aucune modification. Néanmoins, l’OM est toujours surveillé par l’UEFA via le fair-play financier, et le départ d’un joueur comme Kevin Strootman était encore envisagé il y a quelques jours. Selon les informations de RMC, il ne devrait finalement y avoir aucun départ lors du mercato hivernal à Marseille.

Aucun départ au mercato hivernal ?

En effet, la radio affirme que l’état-major de l’Olympique de Marseille a décidé de donner la priorité au sportif en accédant à la requête d’André Villas-Boas. « L’exigence de résultats l’emporte sur celui de la rentabilité, qui reste toutefois une préoccupation majeure à Marseille. L’OM a retrouvé de la stabilité et on s’achemine donc vers un statu-quo sur le marché des transferts » indique la radio. Autant dire que, sauf grosse offre pour l’un de ses joueurs à fort salaire comme Kevin Strootman par exemple, l’Olympique de Marseille ne bougera pas d’un orteil au mercato hivernal. Au rayon des arrivées, la venue d’un latéral gauche tel que Faouzi Ghoulam était par ailleurs évoqué à de multiples reprises ces derniers jours.