OM : Marseille prend un gros stop dans sa quête du futur Mandanda

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Reims.

De nouveau capitaine de l’Olympique de Marseille depuis cinq matchs, Steve Mandanda a retrouvé un niveau plus que correct dans la cité phocéenne. Avec seulement deux buts encaissés lors des six derniers matchs, on peut dire que le gardien de 33 ans a retrouvé des couleurs. Cela étant, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta continuent de prospecter pour lui trouver un sérieux concurrent en vue de l’été prochain. Et le nom qui revient avec beaucoup d’insistance est celui d’Edouard Mendy, lequel réalise une saison tout simplement incroyable au Stade de Reims.

Néanmoins, les chances de Marseille sont faibles dans ce dossier. En effet, le coach champenois David Guillon a confirmé devant la presse que son gardien devrait rester une supplémentaire à Reims, et qu’un départ ne serait pas envisagé avant juin 2020. « Quand j'ai repris l'équipe, mon premier choix fort a été de l'installer titulaire alors qu'il n'avait pas d'expérience du haut niveau. Il a eu une place prépondérante dans notre montée et, cette saison, s'est affirmé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. On a convenu qu'il refasse une saison avec nous avant de rejoindre un club plus huppé » a confié l’entraîneur du Stade de Reims, enterrant sans doute les derniers espoirs de l’Olympique de Marseille dans le dossier Edouard Mendy au mercato.