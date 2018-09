OM : Marseille porte plainte contre un supporter, et est récompensé par la LFP

Dans : OM, Ligue 1.

Petit soulagement pour l’Olympique de Marseille, qui a vu l’UEFA supprimer la menace d’une exclusion d’une coupe européenne lundi. Cependant, la facture reste salée pour le club phocéen.

En raison des débordements de ses supporters en Europa League la saison dernière, le pensionnaire du Vélodrome a écopé d’un huis clos total (plus un avec sursis) et de deux matchs à huis clos partiel (plus deux avec sursis). L’instance a également maintenu l’amende de 100 000 euros et le paiement des dégâts causés au Groupama Stadium lors de la finale. Autant dire que les menaces de la direction olympienne tiennent toujours en ce qui concerne les fumigènes.

La preuve avec l’attaque en justice relayée par La Provence. Alors qu’il tentait d’entrer aux Costières avec une torche le 19 août dernier, un fan marseillais a été pris par la sécurité, mettant de nouveau l’OM dans une situation embarrassante avec la LFP. C’est pourquoi le club a immédiatement réagi en portant plainte nominativement contre son supporter, histoire de prouver sa bonne foi et de montrer à son public que tout débordement sera désormais puni. C'est la première fois que le club phocéen vise ainsi directement un supporter, Marseille se contentant auparavant de porter plainte contre X. Grâce à cette plainte nominative, l'OM échappe ainsi à une sanction de la commission de discipline de la la Ligue de Football Professionnel, qui cette saison ne punira pas les équipes qui dénoncent directement aux autorités le ou les coupables.