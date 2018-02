OM : Marseille peut oublier Thauvin et Sanson à cause de l'UEFA

Dans : OM, Mercato.

Dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA depuis quelques semaines, l'Olympique de Marseille va devoir changer sa politique dès la saison prochaine, selon Mathieu Grégoire.

Si le club phocéen n'en finit plus de tutoyer les sommets sur les pelouses de Ligue 1, étant actuellement dans la peau du dauphin du PSG avant le choc de ce dimanche soir entre Monaco et l'OL, l'OM vit une période plus compliquée en coulisses. Auteur d'un mercato hivernal blanc, la direction olympienne est effectivement ciblée par le fair-play financier de l'UEFA. Si depuis son arrivée, Frank McCourt a été obligé de recourir à des investissements massifs pour rattraper les erreurs du passé et reconstruire une équipe digne de ce nom capable d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions, l'OM doit impérativement gagner autant d'argent qu'il n'en dépense. En cas de non-respect de cette règle-là, Marseille risque une sanction. Autant dire que l'OM va devoir vendre lors de l'inter-saison prochaine... Une théorie validée par Mathieu Grégoire.

« Dans la mesure où ils ont budgété la quatrième place, je pense que ce ne serait pas une catastrophe. Ce qui alerte l'UEFA, c'est de voir que l'OM a déjà dépensé 200M€ depuis un an et demi, et qu'ils n'ont fait aucun transfert dans l'autre sens, hormis peut-être Rekik pour 2M€. L'OM est dans le top 10 ou le top 15 pour ce qui est des achats, mais très très loin dans celui des ventes. Il y a aussi une explosion de la masse salariale, qui doit tourner autour de 110 ou 120 millions, ce qui est un record dans l'histoire du club. Cela veut dire que le déficit va encore augmenter à la fin de l'exercice, et c'est pour ça qu'une qualification en Champions League est importante, mais ça ne règlera pas le problème. En fait, l'OM va devoir enfin fonctionner comme les autres, à savoir-faire du trading. Tout le monde doit le faire, et c'est certainement ce que l'UEFA a dû expliquer aux dirigeants. Champions League ou pas, ils vont devoir vendre des joueurs parce qu'un club fonctionne comme ça. Pour acheter, il faut vendre, donc oui, si on propose 70 millions pour Thauvin ou 30 pour Sanson, il faudra les vendre à un moment ou à un autre », a lancé, sur Le Phocéen, le correspondant de L'Equipe à Marseille, qui avoue que l'OM ne pourra pas garder ses meilleurs éléments indéfiniment. La formation bleue et blanche devra donc imiter l'OL, qui a notamment vendu Lacazette et Tolisso l'été dernier pour pouvoir relancer un nouveau projet.