OM : Marseille patine, ce club de L1 fait la fiesta

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

A son arrivée au club, André Villas-Boas a clairement indiqué que l’objectif de l’Olympique de Marseille était d’accrocher le podium cette saison. Dès la première journée, le coach portugais a vite été ramené à la raison avec une brutale défaite 2-0 contre Reims à l’Orange Vélodrome. Cela ne remet pour l’instant pas en cause les ambitions marseillaises mais assurément, il faudra réagir rapidement et si possible dès contre Nantes. Car pour Daniel Riolo, un nouvel échec de l’OM en Ligue 1 profiterait assurément à Lille dans la course pour le podium…

« On est obligé de constater à quel point le projet lillois est rodé et fonctionne. Le projet a quand même failli complètement capoter. Si le club descend, tout explose. Ils ont bien fait de changer Bielsa et de laisser les clefs à Campos qui a tout bon. Il sait y faire, c’est une méthode hyper huilée. Si les autres continuent de déconner, si Marseille ne se redresse pas, il faudra encore compter sur Lille pour le podium. Ce football me laisse circonspect, c’est quelque chose qui me paraît complètement dingue. Que voulez-vous que les supporters lillois disent ? Même s’ils auraient pu préférer une autre forme de football et de gestion de club, s’ils comparent avec Marseille qui a une sorte de modèle plus traditionnel, ils n’ont même pas envie de se comparer avec eux. Ils sont prêts à accepter le trading de joueurs et à délaisser l’aspect romantique » a indiqué Daniel Riolo, pour qui l’OM et Lille sont clairement en concurrence derrière Lyon et le PSG pour la troisième place qualificative pour la C1.