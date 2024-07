OM ‍: Marseille offre 14 ME pour Endo, Liverpool dit non

Dans : OM.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille effectue une grande partie de son recrutement estival en Premier League. Et ce n’est peut-être pas terminé…

Malgré un projet sportif peu séduisant, avec l'absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, le club phocéen arrive quand même à réaliser un gros mercato estival. Grâce notamment à l’influence de Roberto De Zerbi, qui a marqué les esprits en Angleterre sur le banc de Brighton ces dernières saisons, l’OM a déjà recruté de nouveaux cadres comme Hojbjerg, Brassier, Ismaël Koné ou Greenwood. Un renouvellement en profondeur qui doit se poursuivre au cours des prochaines semaines, surtout que Marseille recherche encore des joueurs sur toutes les lignes. Au milieu notamment, le coach italien aimerait bien avoir un autre milieu défensif. Comme Wataru Endo ? Si l’on en croit les informations de The Athletic, Marseille s’intéresse effectivement à l’international japonais. Marseille a même proposé une offre de 14 millions d’euros à Liverpool pour son joueur de 31 ans, que les Reds ont poliment refusé.

Liverpool refuse la première offre de l’OM pour Endo

Liverpool have rejected an offer of €14million (£11.8m) from Marseille for Wataru Endo. #LFC #Endo

Également pisté par plusieurs clubs de Bundesliga, l’ancien joueur de Stuttgart a encore trois ans de contrat à Liverpool, où il a disputé 43 matchs la saison dernière. Ce qui signifie qu’Endo est un élément important de l’effectif de Liverpool, même si le nouvel entraîneur Arne Slot dispose aussi d’Alexis Mac Allister, Curtis Jones ou de Stefan Bajcetic pour le poste de numéro 6. Pas forcément désireux de vendre son Japonais, Liverpool pourrait se laisser tenter par une vente si l’OM revenait avec une offre autour des 20 ME, soit l’argent dépensé pour le recruter il y a un an. Mais pas sûr que Pablo Longoria puisse mettre autant d’argent sur la table après avoir déboursé près de 50 ME en ce début de mercato estival. En tout cas, avec cette nouvelle piste alléchante venue de Premier League, Marseille confirme avoir passé un cap sur le marché des transferts.