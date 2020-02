OM : Marseille ne meurt jamais, Alonzo a vu « Highlander »

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille semblait en mauvaise posture dimanche soir à Lille, mais finalement l'OM s'est imposé et Jérôme Alonzo est épaté par la formation de Villas-Boas.

Consultant pour la chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo a évoqué les coulisses de l’émission de dimanche soir, au moment où se déroulait le match entre le LOSC et l’OM. L’ancien gardien de but avoue que dans un premier temps, les débats s’orientaient sur la défaite de l’Olympique de Marseille, mais Jérôme Alonzo reconnait s’être régalé de voir l’équipe d’André Villas-Boas subitement se réveiller et réussir à renverser Lille. Pour le consultant, le caractère de l’OM mérite d’être souligné, et cela est une très bonne chose pour la Ligue 1.

Jérôme Alonzo constate qu’en 2019-2020 rien ne semble pouvoir faire tomber l’Olympique de Marseille. « A la 65e minute, pendant qu’on regardait le match, le rédacteur en chef est venu nous demander quels seraient les débats, alors que nous étions entre gens qui aimons cela et nous y connaissant un petit peu. Et là, on se dit que les débats porteront seront contre Marseille et pour Lille, sur la réduction de l’écart entre les deux clubs au classement. Mais cette saison a un côté irrationnel, et c’est beau, c’est génial. Il faut se rendre compte comment c’est beau, même si ce n’est pas toujours flamboyant. L’OM s’est construit avec pas grand-chose, un cœur gros comme ça, du caractère, deux ou trois joueurs exceptionnels, là c’était Steve Mandanda comme souvent… Marseille c’est Highlander, ils ne meurent jamais », a confié l’ancien gardien de but du PSG, de l’AS Saint-Etienne, de Nantes et de l’Olympique de Marseille.