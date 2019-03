OM : Marseille n'est rien sans lui, Balotelli le rend totalement fada

Dans : OM, Ligue 1.

Comme face à Saint-Etienne il y a une semaine, Mario Balotelli a ouvert le score pour Marseille face à Nice, dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Buteur pour la cinquième fois depuis son arrivée dans la cité phocéenne, l’international italien s’est imposé comme l’homme providentiel de l’équipe de Rudi Garcia, grâce à son efficacité redoutable. Son sens du but a permis à l’OM de se replacer au classement, avec trois points seulement de retard sur Lyon désormais. Dans les colonnes de L’Equipe, Vincent Duluc n’a d’ailleurs pas hésité à faire de Super Mario le maillon indispensable de ce nouveau Marseille.

« Balotelli a tout changé à Marseille »

« L’OM est redevenu une équipe, donc une menace pour tous les autres. On ne sait pas ce qui a été le plus décisif, dans le grand retour de Marseille à trois points du podium : jouer avec Balotelli ou jouer sans les gros salaires qui ne levaient plus le petit doigt ? On sait seulement que l’Italien a tout changé, et que l’ironie de la soirée d’hier n’a échappé à personne, et surtout pas aux Niçois, qui ont eu le meilleur de Balotelli, puis le pire, depuis deux ans, et qui ont forcément songé que l’Italien aura joué contre eux pendant toute la saison, six mois à Nice puis deux mois à Marseille. Mais c’était sans doute une semaine à se souvenir que les matches aller ne sont pas tout, dans la vie » a confié le journaliste, plutôt optimiste pour l’avenir de Marseille, et qui semble croire à un podium pour l’équipe de Rudi Garcia.