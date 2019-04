OM : Marseille n'est plus un grand de L1, le constat est sans appel

Dans : OM, Ligue 1.

De retour dans le haut du classement, l’Olympique de Marseille a longtemps espéré refaire son retard sur Lyon. Mais le match nul concédé face à Angers a considérablement compliqué la tâche des partenaires de Florian Thauvin. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye a confié qu’il n’était pas réellement étonné de ce faux-pas des Olympiens. Car pour l’ancien international sénégalais, Marseille est une équipe moyenne du championnat de France, et rien d’autre.

« On a toujours été très prudent sur la petite remontée de l'OM au classement. Ils ont battu des équipes qu'ils devaient battre au vu de leur effectif. On a parlé de la qualité de Balotelli mais on avait aussi questionné le fait qu'il soit présent dans les grands matchs. On a vu ce qui s'est passé à Paris où il est passé à travers de son match Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'OM maîtrise les événements. L'OM ne domine pas son sujet. On a l'impression que, depuis quelques semaines, l'OM est redevenu une grande équipe. Mais je ne suis pas d'accord, ils sont à un niveau moyen » a confié l’ex capitaine de Marseille, cruellement déçu par la saison des hommes de Rudi Garcia.