OM : Marseille « n'est pas qualifié », Garcia tire la sonnette d’alarme

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire contre Braga en 8e de finale aller de l'Europa League (3-0) : « On gagne 3-0, mais on n'est pas qualifié ! On a un match retour à jouer. On ira à Braga pour marquer et pour gagner. On a fait un très bon match, dans le contenu. On a été performant sur le plan offensif. Le pressing m'a plu. Le bloc-équipe a été bon aussi. On a vu du beau jeu. Tout le monde a bien travaillé. C’est une bonne performance globale, dans la lignée de celles qu’on fait en ce moment. On a aussi montré qu'une des meilleures manières de défendre, c'est d'attaquer. Tout le monde se sent concerné et prend plaisir dans cette équipe ».