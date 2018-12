OM : Marseille met le peuple de l'OM en furie, Yoann Riou vide son sac

Dans : OM, Ligue 1.

Les performances actuelles de l'Olympique de Marseille n'agacent pas que les supporters de l'OM. Pour Yoann Riou, la situation sportive du club phocéen est vraiment décevante, et le journaliste ne voit pas comment les choses pourraient changer dans un avenir proche. Pour lui, le mercato de janvier ne permettra pas de changer rapidement les choses du côté de l'Olympique de Marseille.

Yoann Riou estime que les feux sont désormais tous rouges à l'OM, et que certaines questions doivent être posées. « Pour ma génération l’OM c’est l’Europe et franchement là Marseille est éliminé au bout de quatre journées en Europa League dans un groupe avec Limassol, Francfort et la Lazio, et alors qu’il y a douze poules de quatre équipes, il n’y a que trois équipes qui ont fait pire que Marseille au bout de cinq journées. Il n’y a pas eu une seule émotion. J’ai eu la chance de commenter le match à Nicosie contre Limassol, et dans le dernier quart d’heure alors qu’ils mènent 2-0 ils sont complètement à la rue. Ce n’est pas possible que déjà fin novembre, tu sois déjà éliminé de la Ligue Europa alors que l’an passé on a vibré contre Salzbourg, contre Leipzig. L’an dernier, ils étaient en difficulté et ils avaient trouvé le truc grâce à la Ligue Europa. Le foot c’est des émotions et pour le peuple marseillais c’est dur. Contre Limassol cela peut être le pire record d’affluence, celui contre Forbach, qui va être battu car les gens n’en peuvent plus. Même si tu fais venir un formidable avant-centre, ça peut aider, mais tu n’as qu’un match par semaine. Rien ne va dans le bon sens. Il y a seulement cinq équipes qui ont perdu plus de matches que l’OM cette saison en Ligue 1 », constate un Yoann Riou, visiblement désolé de voir l'Olympique de Marseille ne pas régaler ses fans.