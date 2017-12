L1 : Rothen préfère Thauvin à Mbappé dans son équipe type !

Dans : OM, PSG, Ligue 1, OL.

L'heure est venue pour les consultants de donner leur équipe-type pour cette première moitié de saison de Ligue 1. Et Jérôme Rothen s'est donc plié à cet exercice en réservant quelques petites surprises et une un peu plus grosse. En effet si la présence de Tatarusanu, le gardien roumain du FC Nantes et de Kenny Lala, le défenseur de Strasbourg, peut surprendre, l'absence de Kylian Mbappé est une drôle de surprise. Jérôme Rothen a en effet expliqué qu'il lui préférait Florian Thauvin. « T’as voulu faire des calins aux supporters marseillais, je ne vois que ça... », a ironisé Daniel Riolo en commentant le choix de son collègue de RMC.

Equipe-type de Jérôme Rothen

Tatarusanu (FCN)- Marçal (OL), Glik (ASM), Marquinhos (PSG), Lala (RCSA)- Aouar (OL), Luiz Gustavo (OM)- Neymar (PSG), Fekir (OL), Thauvin (OM)- Cavani (PSG)