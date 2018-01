OM : Marseille met la pression sur l'OL et Monaco, Garcia sort le pop-corn

Dans : OM, Ligue 1, OL, Monaco.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après le succès contre Rennes (3-0) : « On va mettre un petit bémol sur le fait qu'on ait pris des cartons jaunes alors qu'on menait et qu'on aurait pu mieux gérer cette période du match. C'était une période où on a laissé un petit peu trop Rennes exister. Après, les trois entrants nous ont fait du bien, nous ont permis de repartir vers l'avant, d'aller marquer un troisième but. Je pense qu'on aurait pu en marquer plus. Mais je suis satisfait, avec l'énorme première période. On avait vraiment à coeur de battre cette équipe. Le jeu, l'implication défensive de chacun, on avait vraiment envie aussi de mettre la pression sur nos adversaires directs au classement. C'est l'une des rares fois où on joue avant tout le monde. D'habitude on suit, on regarde ce qu'ils font et après on doit jouer. Et Dieu sait si ça court vite devant. Pour l'instant on a rattrapé Lyon et Monaco et maintenant on va regarder tranquillement voir si on se rapproche un peu ou pas ».