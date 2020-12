OM : Marseille « magnifique », Pierre Ménès détruit Clément Turpin

Dans : OM.

Au lendemain de la défaite à Rennes (2-1), la frustration prédomine chez les supporters de l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que la formation d’André Villas-Boas maîtrisait parfaitement les débats au Roazhon Park avant l’expulsion de Pape Gueye. Un carton rouge jugé comme très sévère par l’ensemble des supporters de l’Olympique de Marseille… et pas seulement. Sur son blog, Pierre Ménès est également monté au créneau afin de défendre l’ancien Havrais et incriminer l’arbitre français le mieux noté par l’UEFA. Pour le journaliste de Canal Plus, cette expulsion est d’autant plus dommageable que l’OM affichait un visage très séduisant durant la première demi-heure, à onze contre onze.

« La première période olympienne a été magnifique, avec de belles occases et l’ouverture du score de Gueye d’une frappe sèche sur un centre de Payet. Malheureusement, mon gars Turpin est alors entré en scène en expulsant le même Gueye pour un coup de coude totalement involontaire sur Niang. Le premier carton jaune était mérité mais là, il n’y a même pas de geste du coude… Après ça, cela a été plus dur physiquement pour les Phocéens et je ne suis pas certain que Villas-Boas ait fait le bon choix en misant tout sur la défense car son équipe s’est auto-acculée sur son but. Traoré a alors égalisé d’un coup de tête avant que Hunou ne donne le but de la victoire à des Rennais qui semblent se remettre petit à petit de leur très mauvaise passe. Pour l’OM, c’est un coup d’arrêt assez immérité au vu de leur prestation tant qu’ils étaient à onze » a jugé Pierre Ménès, qui aurait aimé voir si Marseille était capable de tenir ce rythme et ce niveau de jeu à onze contre onze durant toute la partie. Clément Turpin en a décidé autrement…