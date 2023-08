OM ‍: Marseille honteusement éliminé, impensable pour Nabil Djellit

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En mauvaise posture dans sa quête de barrages de Ligue des Champions après sa défaite à Athènes mercredi (0-1), l’Olympique de Marseille va devoir se racheter devant son public la semaine prochaine.

Suite à un recrutement estival quatre étoiles, le club phocéen s’attendait à vivre le meilleur début de saison possible. Sauf que tout a mal commencé mercredi face au Panathinaïkos lors du match aller du 3e tour des qualifications pour la Ligue des Champions. Dominé par l’équipe grecque, l’OM a subi une courte défaite avec un but encaissé en fin de match (0-1). Mais c’est surtout l’expulsion de Geoffrey Kondogbia juste autour de l’heure de jeu, après un premier carton jaune sévère dès les premières secondes de jeu, qui a fait couler beaucoup d’encre du côté de Marseille. Malgré cet arbitrage pas tellement favorable et ce débours d’un but, Marcelino pense que son OM va renverser la tendance : « Je suis toujours optimiste. Chez nous, avec notre public, je pense qu’on a assez d’arguments. J’ai toujours beaucoup de confiance en mon équipe ». Un avis partagé par Nabil Djellit.

« Je n’imagine pas une seule seconde l’OM se faire éliminer par le Panathinaïkos »

[SUPERDUEL] Partagez-vous l'optimisme de Marcelino ?



C'est un superduel royal dans l'#EDS ! 🔥 pic.twitter.com/C8LmyMIYv3 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 10, 2023

« Au match retour, l’arbitre ne sera pas le même. Mercredi, l’arbitre a impacté le match et il a mis l’OM dans la ratière. Et pour le reste, je ne veux pas manquer de respect au Panathinaïkos, c’est une équipe courageuse mais laborieuse. Elle a eu de la réussite en fin de match à cause d’un fait de jeu. L’OM reste une équipe pourvue d’internationaux de grande valeur qui vont réagir. Ils sont habitués à ce genre de matchs. Je n’imagine pas une seule seconde l’OM se faire éliminer par le Panathinaïkos. Si ça arrive, c’est une catastrophe et franchement, je ne m’en remettrais pas… », a balancé le consultant de L’Equipe du Soir, qui pense donc que l’OM battra le Pana le 15 août prochain au Vélodrome pour retrouver probablement Braga en barrages. Attention toutefois, ces dernières années, les clubs français, dont l'OM, ont pris la fâcheuse habitude de décevoir en Coupe d'Europe.