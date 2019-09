OM : Marseille gagne, c'est Plus Belle La Vie dans le vestiaire

Dans : OM, Ligue 1.

Tous les suiveurs ou anciens membres de l’Olympique de Marseille pourront vous le dire, il n’y a rien de plus agréable que de se promener dans la cité phocéenne quand les victoires s’enchainent. Une joie de vivre équivalente aux difficultés rencontrées quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Après des débuts difficiles, les joueurs d’André Villas-Boas viennent de prendre neuf points en trois matchs, et se rapprochent du podium à vitesse grand V. Et tout à coup, c’est Plus Belle La Vie au sein du club provençal. Si critique il y a peu, La Provence met désormais en avant un collectif pas loin du monde des Bisounours.

Ainsi, le quotidien régional souligne que l’ambiance au sein du vestiaire est au beau fixe, et que plusieurs joueurs sont allés ensemble sur un bateau pour fêter l’anniversaire de Duje Caleta-Car en début de semaine. Une petite dizaine d'éléments pour remonter le moral du Croate, qui n'arrive pas à s'imposer à l'OM, et continue de prendre place sur le banc. Des ondes positives qui rappellent une époque pas si lointaine, celle de l’année de l’aventure jusqu’en finale d’Europa League en 2018, où les joueurs se retrouvaient régulièrement autour d’un barbecue afin de renforcer l’esprit collectif. Des valeurs perdues la saison passée, quand les défaites s’enchainaient, et les tensions se ravivaient, en interne ou avec les supporters.