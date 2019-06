OM : Marseille fonce sur ce gardien à 4 ME au mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Au cours de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille devra remplir plusieurs besoins bien précis.

Afin de performer en Ligue 1 la saison prochaine, avec le podium et la Ligue des Champions en ligne de mire, André Villas-Boas va devoir renforcer son effectif. Pour cela, l’OM veut recruter un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un buteur. Et quid du poste de gardien de but ? Alors que Yohann Pelé est poussé dehors, sans grande réussite pour le moment, vu que le portier de 36 ans envisage de rester à Marseille, Andoni Zubizarreta rêve d’attirer un nouvel élément pour garder la cage olympienne. Dans l’objectif de concurrencer Steve Mandanda, l’OM creuse donc une piste en Suisse. En effet, selon Die Oberbadische, Marseille s’intéresse bien à Jonas Omlin.

Auteur d’une belle saison avec le FC Bâle, le portier de 25 ans a été supervisé à de nombreuses reprises. Sélectionné dans la liste des 23 Suisses pour la Ligue des Nations, le meilleur gardien de la Super League est sous contrat jusqu’en 2022. Pour s’attacher les services du géant d’1m90, l’OM devra sortir un chèque de 4 millions d’euros. Ce qui est abordable et dans les cordes de Marseille, surtout qu’Omlin a une belle marge de progression, comme l'avoue Hervé Bochud. « C'est un gardien assez sobre, très efficace sur sa ligne et au pied, et plutôt constant. Il doit maintenant encore s’affirmer dans les airs. Il est de nature plutôt discrète et réfléchie, et doit développer son charisme s’il veut franchir un palier dans un grand championnat européen », détaille le consultant suisse sur Le Phocéen. Un profil qui colle donc parfaitement à la nouvelle politique de recrutement de l’OM.