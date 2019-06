OM : Marseille fonce sur Allan Saint-Maximin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra recruter malin afin de renflouer ses caisses tout en bâtissant une équipe compétitive.

Assurément, l’équation ne sera pas simple à résoudre et le trio Eyraud-Zubizarreta-Villas Boas devra avoir de la suite dans les idées. Parmi les potentiels départs, le nom de Florian Thauvin est souvent évoqué. En cas de transfert de l’international français, Marseille n’aura pas à le droit à l’erreur au moment de désigner son successeur au vu de l’efficacité du natif d’Orléans depuis deux ans et demi. Brahimi a été associé à Marseille, mais selon Le 10 Sport, Andoni Zubizarreta privilégie une piste made in Ligue 1.

En effet, le média affirme que l’Olympique de Marseille souhaite faire du Niçois Allan Saint-Maximin la nouvelle tête d’affiche du projet porté par Frank McCourt. Malgré la non-qualification du club pour l’Europa League, l’ailier azuréen est « séduit » par l’OM et son profil de dribbleur fait l’unanimité au sein du club. Reste maintenant à savoir quel sera le tarif fixé par Nice dans ce dossier, d’autant que Saint-Maximin dispose également de plusieurs touches à l’étranger, notamment en Angleterre et en Italie, où le Milan AC lui fait les yeux doux.