OM : Marseille face à Liverpool pour cet attaquant !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si l'Olympique de Marseille doit se serrer la ceinture lors de ce mercato, l'UEFA et le fair-play financier étant passés par là, le club phocéen ne va évidemment pas pouvoir éviter quelques achats, Andre Villas-Boas ayant besoin de quelques renforts pour relancer une formation qui va perdre quelques joueurs clés. Et sur le plan offensif, l'OM est toujours en course pour faire venir Silas Wamangituka, le jeune attaquant de 19 ans du Paris Football Club. Alors que cette semaine le TFC semblait être proche de rafler la mise, ce ne serait pas tout à fait le cas, d'autant plus que samedi Toulouse a officialisé la signature de l'attaquant grec Efthymios Koulouris.

Et selon Le Parisien, si Silas Wamangituka sera bien à la reprise de l'entraînement lundi avec ses coéquipiers du Paris FC, son avenir s'inscrit loin de la Ligue 2. L'Olympique de Marseille est toujours parmi les favoris pour accueillir l'attaquant, mais des concurrents étrangers se seraient récemment positionnés, ce qui risque de faire grimper le tarif de Silas Wamangituka. Parmi ces formations européennes, Liverpool, Benfica, Bruges, mais plus Galatasaray qui aurait jeté l'éponge. Du côté du Paris Football Club, on attend désormais que l'intérêt de ces clubs, dont l'OM, se concrétise.