OM ‍: Marseille est prévenu, le nouveau Lukaku débarque

Sans que personne ne le voit venir, l’OM a recruté un nouvel attaquant lors de ce mercato hivernal : Faris Moumbagna, auteur de 18 buts la saison dernière sous les couleurs de Bodo-Glimt.

Pour moins de 8 millions d’euros, l’Olympique de Marseille est sur le point de s’offrir l’un des attaquants les plus prometteurs des championnats de seconde zone. Auteur de 18 buts avec Bodo-Glimt la saison dernière, l’international camerounais de 23 ans a globalement réussi son début de saison avec 6 buts et 1 passe décisive. Déçu par les prestations de Vitinha, l’OM tente le pari Faris Moumbagna en espérant une éclosion à la Jonathan David, Victor Boniface ou encore Victor Osimhen, des joueurs recrutés dans des championnats dits mineurs en Europe et qui ont explosé dans le top 5 européen. Ancien entraîneur de Moumbagna à Kristiansund, Christian Michelsen est très emballé à l’idée de voir le puissant attaquant camerounais à l’Olympique de Marseille.

« Il a eu froid, comme beaucoup de joueurs qui arrivent ici. Quand il est arrivé, c’était un potentiel à affiner encore : il avait d’immenses capacités physiques qui étaient évidentes, il saute haut, il court vite, il tient debout dans le duel, mais il n’était pas encore prêt. Il avait beaucoup d’occasions, car il était plus puissant et plus rapide que tous les défenseurs, mais il marquait peu car sa technique n’était pas au niveau. Il frappait trop fort, ou bien il arrivait trop vite. Il a énormément travaillé la finition, le dernier geste, le calme au moment de conclure » détaille dans L’Equipe l’ancien coach de l’OM dont la description de Mumbagna fait penser à des attaquants très puissants bien que parfois maladroits tels que Lukaku ou encore Duvan Zapata, avant de conclure.

« C’est un garçon souriant, qui aime le foot et qui aime ses coéquipiers. Il n’est plus seulement le monstre physique qu’il était à son arrivée. Ici, on a hâte de le voir à Marseille, où la pression n’est pas la même et la difficulté non plus » estime l’ancien coach de Moumbagna. Les supporters de l’OM seront donc impatients de le voir à l’œuvre… mais il faudra être patient. Et pour cause, l’attaquant camerounais dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations. Il faudra donc attendre encore quelques jours ou quelques semaines en fonction du parcours de la sélection camerounaise pour voir Faris Moumbagna à l’œuvre du côté de l’Olympique de Marseille.