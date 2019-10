OM : Marseille est passé de Romao à Strootman, il est dégoûté

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 25 M€ à l’été 2018, Kevin Strootman traîne comme un boulet le montant de son transfert et de son salaire annuel (4,5 M€).

Il faut dire que le milieu de 29 ans ne rentabilise pas la somme investie par l’Olympique de Marseille, dont le président Jacques-Henri Eyraud a tenté de le pousser vers la sortie. Pourtant, l’international néerlandais profite d’un statut de titulaire depuis le début de la saison. Sans doute grâce à son profil défensif devenu rare dans l’effectif privé de Luiz Gustavo. En tout cas, les supporters ne sont toujours pas emballés par ses performances. A l’image de Jean-Charles De Bono qui regrette même le départ d’Alaixys Romao en 2016.

« Romao ne ferait pas plus mal que Strootman, a estimé l’ancien Olympien pour Football Club de Marseille. Je vois ses performances avec Reims, je pense qu’il ferait beaucoup mieux. Sincèrement. Et il est légèrement plus vieux que lui. Quand on voit ses performances, et avec un salaire différent, on a oublié ce qu’il a fait à l’OM. Il n’a pas été flamboyant mais il a fait son travail, comme il devait le faire… En vrai professionnel ! Romao a fait mieux. » A 35 ans, le Togolais reste capable de briller au Vélodrome, lui qui avait contribué au succès de Reims à Marseille (0-2) lors de la 1ère journée de Ligue 1.