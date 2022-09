L’OM s’est débarrassé de lui, il respire enfin

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée à l’OM en août 2018 pour 25 millions d’euros, Kevin Strootman enchaîne les prêts en Italie.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, l’international néerlandais a de nouveau été prêté en Italie à la fin du mercato estival. Tandis que le scénario catastrophe se profilait, avec aucune porte de sortie pour Kevin Strootman et pour son salaire XXL, Pablo Longoria a finalement trouvé un point de chute à l’ex-milieu de la Roma, qui a rejoint le Genoa en prêt. L’OM paie toujours une partie du salaire de Kevin Strootman, mais ce prêt permet au club phocéen de ne pas payer 100 % des 500.000 euros par mois au joueur, un moindre mal. Du côté de Pablo Longoria et de la direction marseillaise, le départ de Kevin Strootman a été un énorme soulagement. Un sentiment partagé par le joueur, qui ne se voyait pas du tout rester à Marseille pour sa dernière année de contrat avec l’OM.

Kevin Strootman heureux d'avoir quitté l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Genoa Cfc (@genoacfc)

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Kevin Strootman n’a pas caché que son retour au Genoa, où il avait été prêté il y a un an, était un très gros soulagement. « Je suis ici pour finir le travail. Dès mon retour à Marseille je pensais à revenir en Italie et le Genoa était la possibilité la plus intéressante. J’ai perçu leur enthousiasme et après deux jours de réflexion, j’ai été convaincu. Je me sens très bien. Avant en Serie A nous jouions pour ne pas perdre, mais maintenant en Serie B, nous jouons pour gagner » a avoué l’international néerlandais, qui s’inquiétait de rester à Marseille et qui a finalement été ravi d’apprendre à la fin du mois d’août son prêt au Genoa. Un départ qui fait donc le bonheur de tout le monde, même si l’OM sera encore plus heureux lorsqu’il n’aura plus à payer une partie du salaire colossal de Kevin Strootman à compter de l’été prochain.