OM : Marseille est malade, Garcia a les bons remèdes

Dans : OM, Ligue 1.

Avant le dernier match de l'année de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a expliqué le chemin à suivre pour sortir de la crise.

« Les joueurs ont plus de responsabilités sur les résultats que le coach ». Suite à la triste élimination du club phocéen en Coupe de la Ligue contre Strasbourg (1-1, 2-4 tab), Dimitri Payet a tenu à prendre la défense de Rudi Garcia. Critiqué de toutes parts, l'entraîneur olympien arrive pourtant à faire front. Puisque dans cette période de mauvais résultats, provoqués en partie par une pitoyable aventure en Europa League, le technicien de 54 ans continue d'essayer de lancer des ondes positives autour de son groupe. Avec comme seul et unique but : gagner à Angers samedi en Ligue 1, afin de repartir du bon pied en 2019.

« Il est bien que les joueurs se responsabilisent. On est tous ensemble, c'est moi qui suis devant, et c'est logique. Les joueurs sont conscients de cette situation difficile, ils ont très envie d'en sortir. Malheureusement, on n'aurait déjà pu en sortir partiellement mercredi, mais cela n'a pas tourné en notre faveur. Les joueurs sont dans le vrai. Il faut continuer à travailler, améliorer ce qu'on peut améliorer. C'est souvent une affaire de détails. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de soucis. Il faut être lucide sur la situation. Nous sommes l'Olympique de Marseille, nous devons gagner plus de matchs, en perdre beaucoup moins. Dans les périodes difficiles, c'est là qu'on voit la qualité d'un groupe, d'un coach. À moi de jouer aussi sur tous les ressorts : tactiques, psychologiques, techniques, physiques. Je suis triste de la situation, je ne peux m'en satisfaire. Il faut retrouver ce qui a fait notre force. Si je suis menacé ? Ce n'est pas important ça ! Je fais mon travail de mon mieux, comme la saison dernière, comme partout où je suis passé. Si j'avais choisi la facilité, je ne serais pas venu ici. Je sais où je suis, c'est l'un des grands clubs français, on a envie de le ramener en Ligue des Champions, c'est un de nos objectifs de fin de saison. Ce n'est pas parce que nous avons une période un peu plus difficile qu'on va baisser les bras. Encore une fois, je comprends la déception de tout le monde, on est les premiers déçus, ne croyez pas que ça rigole beaucoup, mais c'est important de ne pas tomber dans la sinistrose », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui va donc chercher à rendre son équipe plus solide défensivement et plus efficace offensivement. Tout cela pour retrouver la confiance, et réenclencher une dynamique positive lors de la deuxième partie de saison.