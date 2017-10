OM : Marseille est fier de son futur « Yaya Touré »

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant en début de saison, André-Frank Zambo Anguissa (21 ans) n’a pas quitté le onze de l’Olympique de Marseille lors des cinq dernières journées de Ligue 1.

Bien sûr, le milieu défensif a surtout profité du changement de schéma tactique. Le passage en 4-2-3-1 et la nécessité de solidifier l’entrejeu a facilité la tâche du Camerounais, qui a convaincu l’entraîneur Rudi Garcia de l’installer aux côtés de Luiz Gustavo. Et sa performance contre le Paris Saint-Germain (2-2) dimanche, lorsqu’il s’est occupé de Neymar, a sûrement renforcé son statut. La preuve, son coéquipier et compatriote Clinton Njie n’hésite pas à le comparer à Yaya Touré.

« C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, avant et après les entraînements, a confié l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Je suis fier de son travail. Je sais qu'il peut encore beaucoup progresser. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il pourrait ressembler à Yaya Touré dans le futur. » Un joli compliment lorsque l’on connaît la carrière du milieu ivoirien de Manchester City, plus à l’aise balle au pied que Zambo Anguissa.